Coppia di senzatetto si accampa fra i leoni del Duomo, interviene la Municipale

Intorno alle ore 17.30 di oggi un uomo e una donna senza fissa dimora si sono accampati in un luogo a dir poco centrale, improvvisando un bivacco sulla Porta Regia del Duomo, quella che affaccia su Piazza Grande.

Un gesto che non poteva passare inosservato e che ha visto l'intervento sia della Polizia Municipale che della pattuglia dell'Esercito in servizio in centro storico.

Gli agenti hanno subito fatto allontanare i due senzatetto e l'uomo è stato anche soccorso da un'ambulanza del 118, dal momento che aveva assunto parecchio alcol ed era in condizioni precarie.