Blackout a San Donnino, stop forzato e produzione in tilt a Italpizza

Verso le 10:45 di questa mattina si è danneggiata una cabina elettrica di InRete, società del Gruppo Hera, che si trova sulla proprietà concessa in servitù da Italpizza. Il disastro ha causato un black out a tutta la fabbrica e a una parte delle frazioni di San Donnino e San Damaso.

E' la stessa azienda modenese a renderlo noto con una nota stampa: "InRete è intervenuta dopo circa 20 minuti constatando un problema su un paio di celle di media tensione (15.000V). La sostituzione ha richiesto parecchie ore e il riallaccio è avvenuto a metà pomeriggio. In Italpizza tutta la produzione è andata in tilt, compreso i forni a legna per la cottura delle pizze. E’ scattato tempestivamente il piano di emergenza e di sicurezza. I lavoratori sono affluiti disciplinatamente ai rispettivi punti di raccolta. Per tornare a pieno regime ci potranno volere un paio di giorni. Probabilmente i danni subiti non saranno indifferenti".

L'azienda esclude che possa trattarsi di un gesto doloso, ma evidenzia come già venerdì scorso, alle ore 8:00, si erano avute avvisaglie con un blackout temporaneo causato sempre dalla stessa cabina.