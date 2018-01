Blitz dei Carabinieri, droga e irregolarità nel circolo privato di via Madrid

Il circolo privato Monti Blanca di via Madrid, nella zona artigianale di Sassuolo, è tornato nel mirino delle forze dell'ordine. Già nell'aprile scorso il locale, frequentato da cittadini stranieri e gestito da una donna di origine marocchina, era finito nell'occhio del ciclone per molte violazioni di tipo amministrativo, come la presenza di avventori non associati, l'assenza di autorizzazioni e le mancate procedure per la sicurezza. In più il circolo era già noto per essere luogo di ritrovo di persone pregiudicate per vari reati.

Il Monti Blanca era già stato quindi multato e chiuso per tre giorni su ordine del questore, ma questo provvedimenti non hanno evidentemente sortito effetti significativi. Nella scorsa notte i Carabinieri di Sassuolo hanno effettuato un nuovo controllo e hanno trovato una situazione molto simile a quella già verificata.

I locali erano ancora aperti e frequentati nonostante l'ordine di chiusura e vi si trovavano una quindicina di persone, ancora una volta non regolarmente associate al circolo. I militati hanno rinvenuto anche diverse dosi di droga, hashish e cocaina, probabilmente utilizzate dagli stessi clienti.

In attesa delle nuove sanzioni, l'Arma ha avanzato al Questore una nuova richiesta di sospensione dell'attività del circolo, che questa volta potrebbe avere durata ben maggiore ed essere il prodromo ad una chiusura definitiva.