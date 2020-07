Zona Tempio, blitz nell'edificio in degrado di via Munari. Ora i lavori di riqualificazione

Questa mattina la Polizia di Stato, insieme al personale della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, è intervenuta presso lo stabile tra via Mazzoni e via Munari ben noto da ormai molti anni alle cronache. Si tratta dell'edificio in stato di abbandono su cui per altro è dipinto l'iconico murale con il volto di Luciano Pavarotti, che è rimasto in una sua parte un cantiere mai terminato e che è diventato rifugio per sbandati e tossicodipendenti.

L’attività è stata svolta con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e di unità cinofile della Polizia di Stato e delle Fiamme Gialle. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di effettuare la messa in sicurezza dell’immobile da parte di una impresa ingaggiata proprio a questo scopo, così da impedirne l’accesso all’interno e poter iniziare nei prossimi mesi i lavori necessari alla riqualificazione delle unità immobiliari e commerciali presenti.

Sono stati anche avviati i lavori di recinzione esterna, con la speranza di poter precludere l’ingresso alle aree cortilive una volta per tutte.

Ringraziamenti ed apprezzamenti sono stati espressi agli agenti da parte dei residenti e dei commercianti della zona.