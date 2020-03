Blocchi di SI Cobas ai cancelli della Emiliana Serbatoi, 8 persone portate in Questura

Questa mattina intorno alle 9.30 è nata una protesta alla Emiliana Serbatoi, azienda con sede nell'area produttiva di Campogalliano. Alcuni lavoratori aderenti a SI Cobas hanno manifestato, sia per questioni contrattuali che per motivi legati alle misure di sicurezza anticontagio. Analoghe proteste si sono avute poco prima al vicino magazzino della Transmec e in altre realtà modenesi dove il sindacato autonomo è presente.

Una decina di manifestanti ha messo in atto un tentativo di blocco ai cancelli dell'azienda, constringendo le forze dell'ordine ad intervenire. La Questura ha inviato sul posto sia le Volanti che i reparti antisommossa, circa una ventina di agenti.

Il bilancio è di 8 persone fermate, tra cui anche il coordinatore provinciale SI Cobas, Enrico Semprini, ed il delegato dell'azienda. I manifestanti - intorno alle ore 13 - sono stati accompagnati in Questura e al temine degli accertamenti saranno denunciati per violenza privata e manifestazione non autorizzata, oltre ovviamente alla violazione del decreto anticontagio che vieta gli assembramenti.