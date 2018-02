Blocco dei mezzi pesanti per il maltempo, riaprono in parte le autostrade

La Prefettura di Modena informa che, a seguito di una specifica sollecitazione di “Viabilità Italia” del Ministero dell’Interno, tenuto conto delle condizioni della viabilità nel Nord Italia, il Prefetto Maria Patrizia Paba, sentito il parere del Comitato Operativo per la Viabilità Provinciale riunito d’urgenza ed in coordinamento con il Prefetto di Reggio Emilia, a parziale modifica del provvedimento adottato nella serata di ieri circa la limitazione della circolazione dei veicoli di peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate, ha disposto il ripristino della circolazione dei suddetti mezzi sul tratto dell’A/22 Autobrennero per i veicoli provenienti da Nord, dal confine della provincia di Modena all’allacciamento dell’A/1 e proseguimento sull’A/1 solo in direzione Milano.

Il provvedimento è stato adottato tenuto conto delle condizioni nelle regioni Lombardia e Veneto allo scopo di assicurare i collegamenti con il Nord del Paese. Resta interdetta l’uscita e l’entrata dei veicoli pesanti ai caselli di Campogalliano e Carpi oltre che di Modena Nord e Modena Sud.