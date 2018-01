Smog, domenica ecologica: si fermano i veicoli più inquinanti

Il 4 febbraio, come ogni prima domenica del mese, si svolgerà la domenica ecologica che, come prescritto dal Piano aria integrato della Regione Emilia Romagna, prevede il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30 con le regole già in vigore durante la settimana. Domenica 4 febbraio, a Modena, in tutta l’area all’interno delle tangenziali, non potranno quindi circolare i veicoli a benzina pre Euro ed Euro 1; i diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 (anche se dotati di filtro anti particolato); i ciclomotori e motocicli pre Euro.

Da questo mese tutte le informazioni dettagliate sulla domenica ecologica, ma anche sull’eventuale attivazione delle misure emergenziali, si possono scaricare direttamente dal proprio smartphone. Il Comune di Modena ha infatti attivato un canale di Telegram (@ComuneMO-antismog) al quale i cittadini interessati possono iscriversi per ricevere gli aggiornamenti sulle misure adottate di volta in volta contro lo smog. Il link con le spiegazioni per scaricare la app si trova sulla pagina dedicata a Liberiamo l’aria (www.comune.modena.it/liberiamolaria).

Nel corso della giornata sono previste animazioni in centro storico e la possibilità di viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice.

Possono inoltre circolare liberamente i veicoli elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico, e quelli a Gpl-benzina e a metano-benzina. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere. Informazioni dettagliate sulla manovra e la mappa dell’area interessata dalle limitazioni sono disponibili sul sito.

L’ultima domenica ecologica prevista dalla manovra antismog in programma il 4 marzo, giorno delle elezioni politiche, sarà posticipata all’11 marzo.