Sale su un traliccio alla stazione e minaccia di gettarsi, salvata dai Carabinieri

Un inizio di mattinata difficile per i pendolari e i viaggiatori della linea ferroviaria Modena-Bologna, costretti a vedere soppressi i loro treni e ad aspettare per oltre un'ora. Il motivo è da ricercarsi in quanto accaduto intorno alle ore 8 alla stazione di Castelfranco Emilia, dove una donna in evidente stato confusionale ha minacciato di gettarsi sopra i binari. La cinquantenne originaria di Latina, ma senza fissa dimora, è già conosciuta per episodi analoghi.

La donna è salita sopra un traliccio che sorregge i segnali per i treni e ha stazionato lì sopra per circa un'ora, mentre le forze dell'ordine - sul posto Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco - cercavano di convincerla a desistere dai peggiori intenti e a scendere dalla struttura. La trattativa è durata circa un'ora e la signora è scesa verso le ore 9, solo dopo essere stata raggiunta sul traliccio da un carabiniere del Radiomobile di Modena. Il militare è salito sul traliccio insieme ad un collega ha afferrato la cinquantenne dopo averla convinta con alcune banconote, dal momento che la signora chiedeva denaro lamentando la sua situazione disperata.

Una volta scesa è stata presa in carico dai sanitari del 118 e accompagnata per accertamenti in ospedale.

Un'ora di blocco della circolazione dei treni che ha, come detto, creato grossi disagi su tutta la linea, da Piacenza fino ad Ancona.