San Cesario. Bruciata la bacheca del gruppo consigliare Rinascita Locale: "Attacco mafioso e squadrista"

Così, Francesco Sola, membro del coordinamento provinciale "Fratelli d'Italia" e sostenitore della lista Rinascita Locale assieme al cons. Comun. Mirco Zanoli definiscono quello che è avvenuto ieri alla loro

Venerdì scorso è stato appiccato un piccolo incendio alla bacheca politica del gruppo consigliare di opposizione Rinascita Locale a San Cesario Sul Panaro, tra l’altro proprio sotto alla sede del Municipio. Il fatto è avvenuto in un orario, tra le 17 e le 20.30, periodo in cui la zona è abbastanza frequentata. Le fiamme non hanno fortunatamente creato molti danni, se non alla targhetta di identificazione della forza politica.

"Questa volta è capitato a noi. Sembra una cosa da poco ovviamente ma, se pensate bene, il gesto di bruciare, non è una ragazzata e guarda caso succede nell'esatto momento in cui si inizia a fare sempre più pressione su come vengano utilizzati i soldi pubblici", commenta il capogruppo di Rinascita Locale Mirco Zanoli. "Per noi, come gruppo politico, è solo la prova che stiamo lavorando bene ed anzi, oltre alla denuncia alle autorità competenti, chiederemo ancora più chiarezza su alcuni punti che non ci sono chiari come ad esempio i presunti crediti inesigibili da parte del comune nei confronti di un Arci di proprietà comunale che percepisce fondi pubblici, una stortura tutta paesana che assieme a tanti altri segnali che ha acceso mille campanelli d'allarme".

"Spesse volte abbiamo trovato i nostri manifesti strappati ma mai 'ignoti' erano arrivati a dar fuoco alla bacheca. Un attacco in pieno stile mafioso e squadrista, ma a San Cesario si parla solo di "percezioni" secondo il Pd eppure gli eventi che continuano a susseguirsi lasciano pensare ad altro", rincara la dose Francesco Sola, membro del coordinamento provinciale "Fratelli d'Italia" e sostenitore della lista Rinascita Locale."Noi andiamo avanti e ci aspettiamo un forte segno di condanna da parte di ogni gruppo politico".