Prof. Bruno Franchi di nuovo Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)

Il prof. Bruno Franchi del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, già Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) sino al 2016 e Commissario straordinario dello stesso Ente dal 2016, ha assunto nuovamente l’incarico alla Presidenza dell’Agenzia per un ulteriore quinquennio. Al termine del mandato riprenderà servizio presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia.

L’ANSV, istituita nel 1999, è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano. Come tale, è un’autorità pubblica, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile ed è caratterizzata da ampia autonomia.

Prof. Bruno Franchi. Nato a Vicenza il 6 aprile 1958, laureato in giurisprudenza presso l’Università di Modena con la tesi: “Attività di assistenza al volo - profili organizzatori”, relativa, in particolare, ai profili di responsabilità dei controllori del traffico aereo.Professore di diritto aeronautico presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 14 ottobre 1999, anno della sua istituzione, Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano. Recentemente riconfermato per un ulteriore mandato quinquennale. Full member della International Society of Air Safety Investigators (ISASI), l’organizzazione internazionale di cui fanno parte gli investigatori di incidenti aerei e gli esperti di prevenzione degli incidenti aerei. Titolare di licenza di pilota privato di velivoli in corso di validità con oltre 1500 ore di volo all’attivo. Ha collaborato con il Ministero dei trasporti e della navigazione in qualità di esperto del settore aeronautico. Ha fatto parte di commissioni ministeriali di studio in materia di sicurezza del volo e per la riforma del codice della navigazione (parte aerea). È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto aeronautico, aviazione civile e sicurezza del volo. Ha organizzato numerose iniziative scientifiche a livello universitario, molte delle quali su specifici aspetti relativi alla sicurezza del volo. Relatore in numerosi convegni su tematiche attinenti al diritto aeronautico e alla sicurezza del volo. Nel 2005 è stato insignito dalla Fédération Aéronautique Internationale del "Diplôme Paul Tissandier" (una delle più significative onorificenze della FAI), per i servizi resi al settore aeronautico nel campo della sicurezza del volo.