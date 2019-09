Anziano trovato riverso in un canale a San Felice, indagini in corso

Allarme nel pomeriggio nelle campagne di San Felice, dove intorno alle 18.30 è stato notato il cadavere di un uomo affiorare nel canale che attraversa via Grande, a Rivara. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco con un gommone per recuperare la salma, insieme ai Carabinieri ed al medico del 118 per la constatazione del decesso.

La vittima è stata identificata in un 90enne del posto, del quale non si avevano notizie da qualche ora. Resta però da chiarire la causa del decesso, che secondo gli inquirenti potrebbe essere riconducibile a cause del tutto naturali, come una caduta accidentale o un malore. Accertamenti da parte dell'Arma.