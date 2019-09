Cadavere accanto all'auto ribaltata nel bosco, sarebbe la barista scomparsa

Sembra essersi conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Renata Vecchiato, scomparsa dallo scorso 2 agosto. L'auto della donna è infatti stata ritrovata capovolta dopo essere uscita di strada e finita in un dirupo boscoso, lungo le curve tra le colline di Riccò (Serramazzoni): accanto al mezzo il corpo di una donna, purtroppo non ancora identificato per via degli impietosi segni del tempo. Le circostanze lasciano però pochi dubbi sul fatto che effettivamente possa trattarsi della barista 62enne, di cui si erano perse le tracce proprio dopo che si era allontanata in auto dal locale di strada Bellaria, a Modena, dove lavorava.

Il ritrovamento è avvenuto ieri ad opera di alcuni cacciatori, i cui cani hanno fiutato l'odore del corpo, esposto alle intemperie e agli animali selvatici da settimane. La Suzuki Xs4 della donna era invisibile dalla strada, completamente immersa nella vegetazione, quindi risulta del tutto possibile che, senza testinomi, nessun automobilista di passaggio possa essersi accorto di quanto accaduto.

E' verosimile che la donna sia riuscita ad uscire dal veicolo e che si sia trascinata per qualche metro, salvo poi piegarsi per la gravità delle lesioni riportate dopo l'uscita di strada e l'impatto con il terreno.

Saranno tuttavia i Carabinieri a dover stabilire con esattezza quanto accaduto. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti ieri - insieme ai Vigili del Fuoco - per svolgere accertamenti e rilievi scientifici, in attesa di conoscere il responso dell'esame medico-legale sulla salma.