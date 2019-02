Giallo in via Cavazza, trovato il cadavere carbonizzato di una donna

Intorno alle ore 11 di stamane è stata effettuata una macabra scoperta alla periferia di Modena, in via Cavazza. Un carabiniere fuori servizio ha notato del fumo provenire da un'auto posteggiata in un'area isolata, accanto al tracciato ferroviario che serve le imprese del villaggio artigianale. Le successive verifiche hanno permesso di scoprire che il veicolo, una Nissan Juke, era parzialmente bruciato e che sul sedile posteriore si trovava il cadavere ormai carbonizzato di una donna.

Sul posto sono giunti i poliziotti della Squadra Mobile per svolgere i primi accertamenti, supportati dal medico del 118 e dai Vigili del Fuoco. Poco si conosce al momento circa l'accaduto, dato che le indagini sono ancora alle battute iniziali. La vittima sarebbe una cittadina straniera di circa 30 anni. Seguiranno aggiornamenti