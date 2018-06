Cadavere rinvenuto lungo via Emilia Est, non si esclude l'omicidio

Alle prime luci del mattino è stata notata la presenza di un corpo senza vita a poca distanza dalla via Emilia, al confine fra i territori di Castelfrancoe e Modena, nei pressi di via Mavora. Il cadavere, trovato a bordo di un'auto, presentava diverse ferite da arma da taglio, che con buona probabilità potrebbero essere state proprio le cause della morte.

Sul posto si sono portati gli investigatori della Squadra Mobile, che hanno svolto i primi accertamenti per ricostruire le circostanze del decesso dell'uomo, un sesantenne. I rilievi sono stati coordinati dal magistrato di turno: al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma i primi riscontri farebbero pensare ad un omicidio. Seguiranno aggiornamenti