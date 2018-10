Cade l'ascensore del garage pubblico, feriti gli occupanti

Cinque persone sono rimaste ferite dopo la caduta di poco più di un metro di un ascensore. E' successo ieri mattina al garage di Viale Masini. Protagonista di questa disavventura una famiglia carpigiana che si era recata sotto le Due Torri.

Il vano di carico - che risulterebbe omologato per tre persone a fronte della presenza di cinque occupanti - si sarebbe dapprima bloccato, forse per l'eccessivo carico. Poi, mentre tutto sembrava rientrare in una più classica anomalia, il tonfo di qualche metro di tutta la struttura. Dentro l'ascensore si è scatenato il panico e la "prigionia" è durata per circa un'ora.

Sul posto, chiamati dalle stesse persone intrappolate, sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il momento dello schianto si sarebbe verificato proprio mentre i soccorritori stavano apprestandosi a recuerare i malcapitati. Il bilancio finale è stato di due feriti, tra cui una donna con una gamba fratturata. Sul posto anche i Carabinieri, per verificare esattamente la dinamica dell'accaduto.