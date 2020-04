Precipita in un dirupo, 80enne soccorso in elicottero a Fanano

Questa mattina intorno alle ore 11 un 80enne residente in via Ospitale, sulle montagne di Fanano, è stato vittima di un incidente a pochi metri dalla sua abitazione, nei pressi della località Due Ponti. Per cause in accertamento - dai primi riscontri sembra per una ricerca funghi - l'anziano dietro casa sua è precipitato in zona boscosa giù per un dirupo, fermandosi su delle pietre.

Un volo di 15 metri che gli ha causato diversi traumi, tra cui uno particolarmente preoccupante alla testa. Le grida nella caduta sono state sentite dai famigliari, che hanno dato subito l'allarme. Sul posto l'ambulanza 118 di Fanano e i tecnici del Soccorso Alpino: di fronte alla gravità delle lesioni, e al perdurante stato d'incoscienza dell'uomo, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero 118 di Pavullo, che ha verricellato il personale sulla strada per l'impossibilità in un primo momento di raggiungere il punto di caduta tra la fitta vegetazione.

Mentre l'80enne veniva stabilizzato su barella dai sanitari 118 e Saer, altri tecnici del Soccorso Alpino provvedevano a creare un varco nella fitta vegetazione così da permettere all'elicottero di issare a bordo la barella col verricello direttamente dal fondo del dirupo. L'operazione è andata a buon fine, e il ferito è stato quindi trasportato all'ospedale di Baggiovara in gravi condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.