Bambina cade dalla finestra di casa al secondo piano, è in Terapia Intensiva

Intorno alle ore 18 si è verificato un grave incidente domestico in un'abitazione in zona Morane. Una bambina di 5 anni è caduta dalla finestra dell'appartamento di famiglia, al secondo piano della palazzina all'angolo tra via Arezzo e via Terranova. La piccola ha compito un volo circa 5 metri, cadendo rovinosamente sull'asfalto del cortile interno.

Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 con ambulanza e automedica: la bambina è stata soccorsa e trasportata al Policlinico. Ora si trova ricoverata in Terapia Intensiva e la prognosi è riservata.

I vicini raccontano di aver visto la piccola seduta sul davanzale della finestra e che la madre si trovava in casa con lei al momento dell'incidente. Accertamenti da parte della Volante della Polizia, che ha cercato di ricostruire l'accaduto.