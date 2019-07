Cade in bici in Appennino, grave una 25enne

Gravissima caduta in bicicletta ier mattina poco prima delle ore 11 per una ciclista 25enne che si trovava nel territorio di Riolunato, precisamente all'intersezione tra via Giardini e la strada che conduce a località Tambrullo. L'ambulanza giunta sul posto ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso, vista la gravità del trauma riportato dalla giovane. L'eliambulanza ha quindi trasportato la paziente all'Ospedale Maggiore di Bologna. Pare si sia trattato di una caduta accdidentale, senza il coinvolgimento di altri mezzi.