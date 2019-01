Anziano cade in una scarpata, tratto in salvo da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di oggi la Centrale Operativa 118 Emilia Est ha allertato Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Avap di Zocca per una persona scivolata poco fuori l'abitato di Zocca, in località Montombraro. Un uomo di 77 anni residente in zona è infatti scivolato in una ripida scarpata compiendo un volo di una quindicina di metri.

I soccorritori arrivati sul posto lo hanno raggiunto ed immobilizzato sulla barella, quindi è stato recuperato con la tecnica del contrappeso ed affidato ai sanitari dell'ambulanza. Le condizioni dell'uomo, sono parse di media gravità.