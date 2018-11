Cadono sulla strada quattro pali telefonici, disservizi a Piumazzo

Questa notte nelle campagne di Castelfranco Emilia intorno alle 3.30 è stata segnalata la presenza di alcuni ostacoli lungo via San Giuseppe, all'altezza dell'interazione con via Galante. Sul posto so o arrivati i Vigili del Fuoco e i carabinieri, che hanno accertato che in effetti quattro pali della linea telefonica Telecom erano Caduti sulla sede stradale, per cause accidentali.

L'ostacolo è stato rimosso, ma l'incidente ha avuto ripercussioni sul servizio telefonico, con l'interruzione della connessione per la zona di Piumazzo.