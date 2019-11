Argine rotto, il livello del Diversivo cala e l'allagamento rallenta

Questa mattina l'abbassamento del livello dell'acqua del canale Diversivo ha di fatto ridotto moltissimo la fuoriuscita dell'acqua verso le campagne che si era verificata a partire da ieri mattina dopo una falla nell'argine, in prossimità di Massa Finalese.

I tecnici del Consorzio di Burana hanno lavorato per fare defluire le acque riversatesi attraverso le canalizzazioni secondarie. Rimane una vasta area di campagna allagata che fa da sacca in prossimità del canale Canalazzo. Nel corso della giornata si è cercato di stendere una base di pietrame sull'argine per permettere poi la ripresa dell'apporto di materiale per chiudere la falla.

Purtroppo però è stata emessa allerta questa volta di colore rosso per criticità idraulica/idrogeologica per la pericolosità che potrebbe avere lo scioglimento improvviso della neve caduta abbondantemente in montagna in questi giorni. Lo stato di allerta rimane alto, il COC di Finale Emilia è operativo e Protezione Civile e Vigili del Fuoco in attività di monitoraggio.