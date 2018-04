Prendono a calci le auto in sosta, denunciati dai Carabinieri

Senza nessuna apparente motivazione, se non per il semplice gusto di farlo, quattro giovani si sono resi protagonisti di una serie di danneggiamenti sul alcune auto parcheggiate lungo strada Bellaria, alle porte della città. E' accaduto nella serata di ieri, quando la centrale operativa dei Carabinieri è stata informata della presenza di questi ragazzi che stavano prendendo a calci le macchine.

I militari non hanno impiegato molto a raggiungere il luogo della segnalazione e hanno bloccato i vandali. Uno di questi, particolarmente su di giri, non ha esitato a minacciarei gli uomini dell'Arma e per questo si è guadagnato anche una denuncia. I protagonisti sono stati identificati in tre italiani e un manorcchino, di età compresa tra i 29 e i 19 anni, tutti residenti in zona.