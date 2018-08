Lavori stradali a Modena, cambiano i percorsi delle linee Seta 3 e 5

Lavori in citttà, anche i percorsi degli autobu Seta si adegano. Da mercoledì 1 fino a venerdì 10 agosto saranno eseguiti lavori stradali in via Vignolese, dall'intersezione con via Marzabotto a via Cucchiari. La linea urbana 3 e le linee extraurbane interessate al transito, in direzione centro città, deviano il percorso su via Marzabotto, via Moreali, via Cucchiari. La linea 3 in direzione Mattarella/Vaciglio e le linee Extraurbane dirette fuori città mantengono il percorso regolare.

Da lunedì 06 agosto a sabato 18 agosto via Morane sarà chiusa al transito, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Prampolini. La linea urbana 5 di Modena osserverà la seguente deviazione di percorso:

in direzione Dalla Chiesa, da via Sigonio percorre via Medaglie d'oro, piazza Manzoni, via Gobetti, via Morane poi percorso regolare,

in direzione D'Avia-Tre Olmi, da via Morane percorre via Gobetti, piazza Manzoni, via Medaglie d'Oro, via Sigonio poi percorso regolare. Fermate utile più vicine: via Sigonio e via Morane (lato ferrovia).