Camion ribaltato sul Canaletto, disagi e traffico deviato a San Prospero

La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante ribaltato che ha perso il carico riversandolo sulla strada, in località San Prospero, proprio alle porte del paese. Il fatto è avvenuto intorno alle 13, fortunatamente senza conseguenze per il conducente, e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la rimozione del materiale e la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Intorno alle 17.35 la strada è stata riaperta al traffico.