"...Questo non è amore”. La Polizia di Stato in prima linea contro la violenza alle donne

"San Valentino, quale giornata migliore per ricordare a tutti il valore delle donne!". Così la Polizia di Stato, proprio in questa giornata dal significato particolare, attraverso la campagna permanente “Questo non è amore” ha pensato di sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica sui temi della violenza di genere e accogliere ed aiutare le persone vittime di tali comportamenti.

Nella mattinata odierna, presso il Centro Commerciale “I Portali” di Modena è stato allestito uno stand di accoglienza con la presenza di una un’équipe composta da personale della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario, coadiuvata dalla locale AUSL e del Centro Antiviolenza.

Lo staff specializzato si è messo a disposizione dei cittadini, cercando di favorire un approccio proattivo con l’utenza. L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è quello di agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere, di garantire supporto ad eventuali vittime e di fornire una corretta informazione in materia.