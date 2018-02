Campogalliano. Attiva pacchetti Sky Premium di un omonimo, scatta la denuncia

E' scattata la denuncia per truffa aggravata ad un uomo di Campogalliano di 41 anni, che aveva utilizzato i dati di un suo omonimo. L'illecito era nato a seguito dell'attivazione dei pacchetti Sky Premium e Tim per la connessione internet e per la visione dei programmi a pagamento.

La vittima si è così accorta che le erano stati recapitati degli addebiti di abbonamento che non aveva stipulato con l'azienda, e così si è informato e ha scoperto che qualcuno a suo nome li aveva attivati. I Carabinieri sono così risaliti ad un omonimo autore del reato.