Al via a Camposanto ai lavori sul ponte del Panaro

A Camposanto partono lunedì 11 giugno i lavori di consolidamento del Ponte sul fiume Panaro, lungo la strada provinciale 568 di Crevalcore. Per consentire l'intervento, che prosegue fino al 30 settembre in prossimità del cantiere sarà istituito un senso unico alternato con semaforo e la velocità non potrà superare i 30 chilometri orari con possibili disagi per la circolazione; la limitazione sarà attiva durante le lavorazioni di cantiere, dalle ore 8 alle ore 17.

L'intervento riguarda, in particolare, il risanamento delle travi del manufatto. La Provincia nel marzo di quest'anno ha realizzato un analogo intervento di ripristino sul sottopasso della strada provinciale 2 Panaria Bassa, lungo la stessa provinciale 568, nelle immediate vicinanze del centro di Camposanto, con un investimento complessivo sui due ponti di 100 mila euro.