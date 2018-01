Rimozione di un camion ribaltato, domattina chiude la statale del Canaletto

Sabato 13 gennaio, dalle 9 alle 12, strada Canaletto nord sarà chiusa al traffico nei pressi della rotatoria con via Ponte Basso e via Ponte nuovo per consentire il recupero di un mezzo pesante fuoriuscito dalla sede stradale nei giorni scorsi all’altezza del chilometro 192.

La viabilità sarà gestita dalla Polizia Municipale di Modena per il tratto di competenza in corrispondenza dei confini comunali: in particolare, alla rotatoria tra le vie Canaletto/Ponte basso/Ponte nuovo sarà impedito il transito ai veicoli diretti verso la periferia. Potranno quindi verificarsi disagi e rallentamenti alla circolazione.