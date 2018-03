Treni regionali e Gigetto, domani un'altra giornata di "tagli"

Treni a scartamento ridotto anche domani venerdì 2 marzo in Emilia-Romagna, vista l'allerta arancione emessa dalla Protezione civile regionale per ghiaccio e pioggia. Il servizio ferroviario regionale domani sarà all'80%, comunque in aumento rispetto alla riduzione messa in atto oggi, giornata nella quale ha circolato nel complesso il 60% dei treni regionali. Ovvero, il 10% in piu' rispetto al dimezzamento preventivato ieri.

In particolare domani saranno reintrodotte corse fra Bologna e Milano, Bologna-Marzabotto, Bologna-San Benedetto Val di Sambro, Bologna-Ferrara, Modena-Carpi e fra Castelbolognese e Rimini. L'elenco completo dei servizi garantiti sarà disponibile sul portale di Trenitalia. Per quanto riguarda l'Alta velocità, è confermato il 100% dei collegamenti. Anche per la giornata di domani, Rfi manterra' attivo il proprio Piano neve.

