Disinnesco di un ordigno in stazione, cancellati anche i treni Modena-Bologna

Domenica 8 aprile - dalle ore 9.00 alle 16.00 – la circolazione dei treni nella stazione Bologna Centrale superficie sarà parzialmente sospesa, su disposizione della Prefettura di Bologna, per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in un’area prossima ai binari. In particolare saranno inibiti la partenza/arrivo dei treni diretti/provenienti da Piacenza, Verona, Padova, Riola (Porretta) e Vignola. Nessuna limitazione agli accessi della clientela in stazione. La stazione sotterranea non è interessata dai provvedimenti, pertanto il traffico Alta Velocità non subirà modifiche.

Per garantire la continuità del servizio, i treni regionali delle relazioni elencate effettueranno fermata in altre stazioni del Nodo di Bologna:

linea Voghera/Piacenza – Rimini/Pesaro/Ancona/Pescara: stazione di Bologna Fiere (più fermate aggiuntive a Anzola, Samoggia e Castelfranco Emilia)

linea Bologna – Poggio Rusco/Verona/Brennero: stazione di Osteria Nuova

linea Bologna – Padova/Venezia: stazione di Castelmaggiore

linea Bologna – Riola (Porretta) e Bologna – Vignola: stazione di Casalecchio Garibaldi

Un servizio di autobus collegherà l’area della stazione Bologna Centrale con le stazioni sopra indicate. I punti di fermata saranno: Viale Masini (ingresso piazzale Est) per e da Bologna Fiere, Piazza XX Settembre (presso Galleria 2 agosto 1980) per e da Osteria Nuova, Viale Pietramellara (lato uscita Piazzale Ovest) per e da Castelmaggiore e Casalecchio Garibaldi.

A Bologna Fiere fermeranno anche i treni Frecciabianca fra Venezia/Torino/Milano e Ancona/Bari/Lecce/Taranto.

Regolari, ma con possibile variazione del binario di arrivo e partenza, i collegamenti Bologna - Prato, Bologna - Ravenna e i servizi da e per Rimini con inizio o fine corsa nella stazione di Bologna Centrale.

Cancellati i regionali 6352 Bologna (13.04) – Riola e 6354 Riola (14.34) – Bologna. I regionali Bologna – Parma/Milano saranno cancellati fra Bologna e Castelfranco Emilia. I provvedimenti di circolazione potranno essere prolungati in caso di durata maggiore delle operazioni di disinnesco.