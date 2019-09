In gabbia in un sotterraneo, torna a vedere la luce. La storia a lieto fine di Jessica

Guaiti strazianti eccheggiavano nel verde di Via Valli, nelle campagne di Mirandola, ogni giorno, ogni notte. Tristi e persistenti, tanto da allarmare chiunque saltuariamente passasse di lì: nel giro di poco tempo infatti, svariate sono state le segnalazioni giunte ai Carabinieri, che nella giornata di ieri sono entrati in azione trovandosi davanti ad uno scenario agghiacciante.

Non è stato facile capire da dove provenissero i lamenti, ma fortunatamente i latrati di Jessica -questo il nome del cane messo in salvo dalle forze dell'ordine- hanno condotto i militari sulla giusta strada. La cucciola, pitblull di 18 mesi, era rinchiusa in una gabbia buttata a marcire in un sotterraneo di un casolare abbandonato, da chissà quanto tempo, per chissà quale scopo.

Sporca e denutrita, spaventata e impaurita dal totale buio che la circondava, Jessica è stata salvata, rassicurata e rifocillata. Il proprietario (ora non più tale in seguito all'affidamento della cucciola al canile di Mirandola), 43enne mirandolese, dovrà ora rispondere del reato di maltrattamento di animali.