Cane precipita in un posso, salvato dai Vigili del Fuoco

Ieri in tarda mattinata un cane è fuggito al controllo dei proprietari, mettendosi in una situazione di grave pericolo. E' successo nella zona di Riccò di Serramazzoni, dove l'animale ha saltato la recinzione messa a protezione di un pozzo ed è precipitato in basso per alcuni metri, sprofondando nell'acqua.

I padroni non hanno potuto fare altro che chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, dal momento che non avevano i mezzi per scendere a recuperare l'animale. La squadra dei pompieri è arrivata in tempi rapidi e con scala e corda è riuscita a raggiungere il cane, che immediatamente si è gettato fra le braccia dell'operatore. Ruby - questo il suo nome - non ha riportato conseguenze fisiche.