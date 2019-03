Sassuolo, i Vigili del Fuoco salvano un cane scivolato nel Secchia

Così come avvenuto lunedì lungo il Panaro, ieri sera anche il fiume Secchia è stato teatro di un intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare un cane in difficoltà. Il fatto è avvenuto nella zona in cui il fiume passa accanto al territorio di San Michele dei Mucchietti, a Sassuolo. Il cane, un Jack Russel, era scivolato nell'acqua e non riusciva riguadagnare la sponda per mettersi al sicuro. I pompieri di Sassuolo sono intervenuto con il supporto della squadra Saf (speleo-alpino-fluviali) della sede centrale di Modena, che ha recuperato l'animale. Il cane è stato riaffidato alla padrona in buone condizioni di salute.