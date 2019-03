San Donnino, cane salvato dai Vigili del Fuoco nel fiume Panaro

Questa mattina intorno alle ore 11.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un'operazione di soccorso nel fiume Panaro, nei pressi dell'abitato di San Donnino di Modena. Un cane era infatti sfuggito al padrone ed era finito nell'acqua: Orione, questo il nome dell'animale, è purtroppo cieco e non riusciva a raggiungere la riva. I pompieri sono scesi in acqua su un gommone e hanno raggiunto l'aninmale, issandolo a bordo e poi trascinandolo in sicurezza fino alla sponda. Orione sta bene ed è stato riaffidato al suo padrone.