Irregolarità nel cantiere e ditta "fantasma" , denunciati imprenditore edile e committente

Nell’ambito della normale attività di controllo del territorio svolta dalle stazioni carabinieri con il supporto dei reparti speciali i militari della stazione di Novi di Modena, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Modena hanno proceduto all’ispezione di alcuni cantieri finalizzato a contrastare le violazioni delle norme sul lavoro.

Il controllo di un cantiere lungo via provinciale per Modena per dei lavori di ristrutturazione di una villa ha portato alla denuncia dell’amministratore unico di una società appaltatrice, un cittadino italiano nato ad Avellino ma residente nel mantovano di 46 anni, in quanto non aveva installato i parapetti di protezione alle scale in muratura del cantiere.

Allo stesso tempo è stato denunciato il committente dei lavori, un 58enne modenese, per aver impiegato una ditta di Correggio cancellata dal registro delle imprese nel 2015.

Nel controllo sono state inoltre levate multe per una cifra complessiva pari a 3000 euro.