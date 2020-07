Sassuolo, ferito un motociclista dopo l'impatto con un capriolo

E' accaduto intorno alle 20.30 a Sassuolo, in Viale Palestro, all'altezza del Circolo Cinofilo Sassolese: un motociclista di 51 anni stava viaggiando in direzione centro quando un capriolo gli ha tagliato la strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La violenza dell'impatto, inevitabile, ha causato la caduta dell'uomo; che è stato soccorso dal celere intervento del 118 per poi essere trasportato all'Ospedale di Baggiovara in condizioni apparentemente non critiche. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e Locale, per i rilievi e la gestione del traffico, che non ha subito evidenti rallentamenti.