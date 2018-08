Senzatetto sorpeso a rubare al supermercato, carabiniere lo denuncia e gli compra un paio di sandali

Svolgere fino in fondo il proprio dovere nella repressione del crimine, senza però mai perdere di vista l'aspetto umano. Così si può sintetizzare quando accaduto ieri mattina a Modena, dove una pattuglia della stazione dei Carabinieri di viale Tassoni è stata chiamata ad intervenire presso un supermercato in cui si era appena consumato un furto. I gestori del negozio, nei pressi della stazione, avevano infatti sorpreso un uomo nel tentativo di asportare alcuni generi alimentari e una crema callifuga, per il modesto valore di 25 euro.

Il ladro in questione è stato identificato dai militari come un senzatetto di 55 anni, originario del Veneto ma noto in diverse zone del nord Italia dove si sposta frequentemente, vivendo alla giornata e conseguentemente commettendo anche piccoli furti. La stessa cosa è successa ieri a Modena, dove l'uomo è arrivato scalzo e in precarie condizioni fisiche, con piaghe sotto i piedi.

Proprio per questa particolare condizione il carabiniere che lo ha fermato con la refurtiva ha compiuto un bel gesto, acquistando presso lo stesso supermercato un paio di sandali. Il 55enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, culminate con una denuncia per furto. Denuncia a piede libero, ma - è il caso di dirlo - anche a piede non più scalzo, visto che il dono del carabiniere ha permesso al clochard di lasciare gli uffici quantomeno con un paio di calzature indosso.