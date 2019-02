Si sdraia sui binari per cercare il suicidio, donna trascinata via e salvata da un carabiniere

Ancora un gesto straordinario da parte di un carabiniere fuori servizio colora le cronache locali. Il fatto si riferisce a quanto accaduto stamane intorno alle 7.30 alla periferia di Carpi, dove una donna di mezza età ha tentato di togliersi la vita sdraiandosi sui binari della linea ferroviaria Modena-Verona, in corrispondenza del passaggio a livello di via Remesina Interna di Carpi.

Per sua fortuna il gesto estremo non è sfuggito ad un carabiniere fuori servizio, che si trovava a bordo della propria auto in sosta al passaggio a livello in attesa dell'arrivo del treno. Il militare, non appena ha compreso cosa stava accadendo, non ha perso un istante e ha scavalcato i binari, raggiungendo la signora per poi afferrarla e trascinarla in zona sicura. Il conducente del treno si è avveduto a sua volta del parapiglia lungo il binario ed è riuscito a fermare il convoglio a circa trenta metri di distanza dai due che si trovavano sulla massicciata.

La donna, in stato di shock, è stata successivamente trasportata all’ospedale di Carpi, dove si trova tuttora ricoverata. All’esito dei primi accertamenti è emerso che il gesto è da ricondurre a disturbi psichici. Il traffico ferroviario è ripreso regolarmente dopo pochi minuti.