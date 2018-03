Bimba di 4 anni si perde al centro commerciale, ritrovata dai Carabinieri

I Carabinieri di Carpi sono intervenuti ieri al centro commerciale Bogogioioso. Non la solita routine riguardante qualche taccheggiatore fermato dalle guardie giurate, ma una richiesta da aiuto da parte di una famiglia di origine turca. Una coppia, infatti, aveva perso di vista la propria bambina di appena 4 anni, che si era allontanata e risultava irreperibile. Papà e mamma, disperati, hanno quindi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Il centro commerciale è stato battuto in lungo e in largo, fino a quando dopo circa mezzora la piccola è stata ritrovata. La bambina era riuscita a scendere nei parcheggi sotterranei e vagava impaurita, ma senza conseguenze fisiche, fra le auto in sosta. La vicenda si è conclusa a lieto fine con una foto ricordo.