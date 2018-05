Tensione alla ceramica Opera, lacrimogeni per sgomberare il picchetto SI Cobas

Questa mattina si è nuovamente mobilitato il sindacato SI Cobas presso la Ceramica Opera di Camposanto, dove da mesi è in corso una vertenza contro un licenziamento giudicato "politico" dalla sigla autonoma, ai danni di un proprio iscritto. Come avvenuto anche venerdì scorso, alcuni iscritti dei Cobas si sono radunati fin dall'alba davanti ai cancelli dell'azienda di via Ponte Bianco, mettendo in atto un picchetto che si è ingrossato anche grazie alla presenza degli antagonisti del collettivo Guernica. L'intento era quello di fermare i camion davanti all'ingresso della ceramica.

Mentre nelle ultime due occasioni la protesta era rientrata in maniera spontanea sotto gli occhi della Digos, questa volta la Polizia è intervenuta con il Reparto Mobile e di fronte all'ostruzionismo messo in atto da una trentina di manifestanti, ha deciso per un intervento diretto per sgomberare il picchetto.

Intorno a mezzogiorno il lancio di lacrimogeni ha disperso i presenti e ha consentito agli agenti in tenuta anti sommossa di barricare il cancello, in modo da consentire l'ingresso agli autotrasportatori. Non risultano al momento scontri fisici, nè tantomeno persone ferite.