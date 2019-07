Carpi. Incendio ad un fabbricato in via Gazzoli

E' scoppiato alle 3.45 l'incendio che ha danneggiato un capanno allestito a despoito nell'aree del campo nomadi di via Gazzoli a Carpi. Prontamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio e concluso i lavori verso le 6 circa. L'incendio non ha provocato feriti, ma danni rilevanti al fabbricato, e sono ancora in accertamento le cause.