Carpi. Trova la bicicletta rubata al nipote davanti ad un negozio del centro

E' stata denunciata per ricettazone la donna di 33 anni, di origini polacche, da una signora di Carpi che aveva trovato davanti ad un negozio del centro storico la bicicletta che era stata rubata una settimana prima al nipote.

I Carabinieri si sono così mossi appostandosi nella zona in cui si trovava la bicicletta,e una volta attesa la persona ha raggiunto il mezzo, hanno atteso che salisse in sela prima di fermarla. La donna in questione ha spiegato che la bicicletta l'aveva acquistata da due napoletani una settimana prima al prezzo di 200 euro davanti ad un centro commerciale.