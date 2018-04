Carpi. 14enne trova un portafoglio, il proprietario lo ricompensa insieme ai genitori

E' avvenuto ieri pomeriggio il ritrovamento di un portafoglio nella zona di Carpi da parte di un ragazzo di 14 anni, che insieme alla madre, si è presentato al Comando della Polizia Municipale del Comune per consegnarlo alle Forze dell'Ordine. Il giovane ha rinvenuto il portafoglio in viale Carducci, con all'interno 350 euro in contanti, sei carte di credito e i documenti d'identità.

Dopo alcune indagini l’Ufficio oggetti smarriti della Polizia Municipale ha rintracciato il proprietario che ha potuto così recuperare il portafoglio e che conteneva ancora esattamente tutto quanto aveva smarrito. Costui ha espresso il desiderio di ringraziare (anche attraverso una ricompensa) non solo il ragazzo per il suo comportamento ma pure i suoi genitori per l’educazione impartita.