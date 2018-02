Carpi, trovato uomo con tronchese mentre rubava le bici

La pattuglia del Nucleo Antidegrado della Polizia Municipale delle Terre d’Argine nel corso di un’attività programmata di prevenzione dei reati svolta in occasione del mercato ambulante che si tiene in centro a Carpi ha notato una persona che si aggirava con fare sospetto nella zona di corso Cabassi. In particolare il soggetto, già noto agli agenti per i suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, mentre si dirigeva nella zona della stazione dei treni mostrava molta attenzione nei confronti delle biciclette parcheggiate.

I componenti del Nucleo antidegrado, insospettiti anche dal fatto che costui si era liberata repentinamente di uno zaino, decidevano d’intervenire trovandolo in possesso di un ‘tronchese’ lungo quasi 40 centimetri che veniva sottoposto a sequestro. L’uomo, 42 anni, residente a Carpi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ingiustificata di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature.