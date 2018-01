Castelfranco Emilia. Al via appalto riqualificazione via Solimei

E’ stato completato l’iter progettuale ed è in corso la procedura d’appalto per la riqualificazione di Via Solimei a Castelfranco Emilia, nell’ambito del programma di rivisitazione della viabilità comunale a seguito dell’approvazione del Piano Generale del Traffico urbano.

La progettazione ha previsto la realizzazione del nuovo asse ciclopedonale lungo via Solimei e la conferma del senso unico lungo la stessa strada, con direttrice Via Circondaria Sud-Via Nenni. Particolare attenzione sarà data ai pedoni e ai ciclisti, mediante la posa di filette e cordoli di demarcazione e di protezione degli utenti rispetto alle auto in transito.

Tale intervento permetterà inoltre di mettere maggiormente in sicurezza i flussi pedonali da e verso il Polo Scolastico “Spallanzani” che si trova in Piazza Kennedy, direttamente collegato con la stessa via. Ulteriore dato positivo sulla riqualificazione di Via Solimei sarà l’opportunità di procedere con la rivisitazione della viabilità su Via Razzini e Via Gabriella Degli Esposti, con istituzione di nuovi sensi unici ed una generale razionalizzazione delle viabilità, anche questi a protezione dei flussi pedonali verso gli istituti scolastici.

“E’ con grande soddisfazione che diamo avvio alla riqualificazione di un asse viario strategico - affermano il Sindaco Stefano Reggianini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Denis Bertoncelli - il quale l’Amministrazione comunale ha investito 90.000 euro di quadro economico, a completamento di un percorso di studi e di sperimentazione viabilistica che ricomprende anche la zona del quartiere Solimei e delle aree residenziali di Via Nenni e De Gasperi. Questa progettualità, unita alla prossima realizzazione delle rotatorie su Via Loda in intersezione con Via Circondaria Sud e Via Nenni, consentirà un deciso miglioramento dei percorsi viabilistici, per la valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e, indirettamente, del sistema di mobilità dolce comunale”,