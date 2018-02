Castelvetro. Sfondano vetrata del negozio, ma scappano spaventati dall'antifurto

E' avvenuto verso le 3 del mattino il tentativo di furto a Castelvetro di Modena presso l'esercizio commerciale Dama in via Leopardi. Si parla di tentativo in quanto i ladri hanno danneggiato la vetrata d'ingresso per poter entrare, ma una volta rotta è scattato l'allarme antifurto e questi sono scappati via.

Le telecamere hanno ripreso la scesa identificando il mezzo con cui sono arrivati e poi fuggiti. I Carabinieri hanno ritrovato il mezzo lungo la strada, a poca distanza dall'esercizio commerciale, infatti si trattava di un furgone Iveco Daily che era stato rubato ad un signore di 40 anni residente a Castelvetro.