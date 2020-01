Uccisione del cane Zeus, anche gli animalisti passano alle vie legali

"Pretendiamo giustizia" sulla morte del cane Zeus a Modena, a fine dicembre picchiato e buttato in un cassonetto dal 29enne che lo aveva in custodia. Lo scrive in una nota Animalisti Italiani Onlus, che continua: "Le indagini sono ovviamente ancora in corso e bisognerá rispondere del reato di maltrattamento nei confronti di animali, con l'aggravante della morte della vittima su cui il responsabile si è accanito".

In particolare Walter Caporale, presidente dell'associazione, segnala: "Siamo indignati, è un vortice di violenza che si ripete quotidianamente per un sadico gusto di fare del male, fine a se stesso. Il maltrattamento di animali è reato e bisogna inasprire le pene per chi si macchia di delitti efferati come questo. Proseguendo con la nostra petizione e la relativa raccolta di firme per chiedere al Governo condanne piú severe, per chiunque abbandoni, maltratti o uccida gli animali, abbiamo deciso di procedere anche per vie legali affinché sia fatta giustizia per Zeus".

(DIRE)