Cavalcavia sulla Tangenziale, doppia chiusura per le prove di carico

Sono due le prove di carico in programma domenica 16 dicembre: l’intervento si svolgerà, a partire dalle 7, sui cavalcavia La Marmora e Nonantolana e comporterà la chiusura al traffico delle strutture. I tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Modena inizieranno dal cavalcavia La Marmora. Una volta terminata la prima prova, e riaperta la struttura, passeranno al cavalcavia Nonantolana. Il termine dell’intervento complessivo è previsto per le 14.

Nel corso della prova di carico i veicoli che percorrono le vie La Marmora e Nonantolana saranno deviati in tangenziale; saranno, inoltre, chiusi gli accessi che dalla tangenziale conducono al cavalcavia Nonantolana (uscita 6) e al cavalcavia La Marmora (uscita 10). Sul posto saranno collocati le indicazioni con i percorsi per il centro città, Mirandola e Nonantola.

Le prove di carico si svolgono nell’ambito del programma di monitoraggio e manutenzione periodici pianificati dal Comune di Modena per controllare le condizioni delle infrastrutture e lo stato di rispondenza ai requisiti per i quali sono stati progettati.

La prova consiste nel caricamento dei ponti con masse statiche di peso variabile a seconda della lunghezza della campata, in questo caso 4 mezzi del peso di 40 tonnellate ciascuno. Verrà effettuata una prima lettura a ponte scarico; in seguito verranno posizionati per circa un’ora i mezzi, per poi sgomberarli e fare una seconda lettura misurando la deformazione subita dall’infrastruttura. L’operazione verrà ripetuta più volte per prendere misurazioni successive fino alla fine della prova.