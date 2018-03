Cede una fognatura, lavori in corso a "la Punta" in via Viignolese

Un avvallamento nell’asfalto, causato dal cedimento della volta di un canale della rete fognaria, si è verificato questa mattina, intorno alle 7.30, in via Vignolese all’altezza del civico 473, nei pressi della cosiddetta ‘Punta’. Il cedimento, a bordo strada nel lato in direzione centro, ha visto coinvolto un mezzo in sosta, il cui conducente non ha riportato ferite ma si è recato comunque successivamente al Pronto soccorso per un controllo.

L’uomo è riuscito a spostare il mezzo, che ha riportato lievi danni, fuori dall’area dell’avvallamento, sviluppatosi in poco più di 1 metro quadrato e ha contattato la Polizia municipale per segnalare l’accaduto.

Sul posto si è recata una volante e una squadra dell’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Modena che ha provveduto a transennare l’area mettendola in sicurezza. Già dalla mattinata, i tecnici del Pronto Intervento Hera Acqua e Fognature sono impegnati nell’intervento di riparazione della rete fognaria. I lavori proseguiranno fino alla completa riparazione del guasto. L’intervento, che riguarda anche una porzione di marciapiede, non ha richiesto modifiche alla viabilità né interruzioni del servizio.