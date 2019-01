La Municipale schierata in piazza festeggia il patrono San Sebastiano

Da una parte, il presidio del territorio attraverso il potenziamento dell’organico e della videosorveglianza, il coordinamento Interforze e una Polizia locale che intende sempre più essere polizia di comunità sostenendo la partecipazione di cittadini e associazioni di volontariato. Dall’altra, l’attività per migliorare la sicurezza stradale sviluppando una logica di sistema con le diverse Unità operative della Municipale, spaziando dall’educazione stradale al crescente impegno nella rilevazione degli incidenti, dalle campagne mirate rivolte agli utenti della strada all’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche per accertare le violazioni, fino alle nuove tecnologie per condividere informazioni e comunicare tempestivamente.

Sicurezza stradale e sicurezza urbana sono i due principali fronti, non gli unici, su cui è impegnata la Polizia municipale di Modena come hanno ricordato, in occasione della festa di S. Sebastiano, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli nella sala consiliare del Municipio, e la comandante Valeria Meloncelli che ha illustrato l’attività svolta dal Corpo durante l’anno appena trascorso.

L’incontro è avvenuto dopo la celebrazione della S. Messa in Duomo e la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario della Ghirlandina; presente il prefetto Maria Patrizia Paba che ha portato il saluto istituzionale e il suo augurio a tutte le Polizie locali. Rispetto agli scorsi anni l'Amministrazione ha scelto di schierare i vigili in Piazza Grande e non solo presso il cortile del Comando, poi "passati in rassegna" dal sindaco in un'inedita cornice.

Gallery